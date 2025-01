FOUNTAINE PAJOT : PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENTS

ODYSSEA 2024, un plan structurant pour le Groupe

2028, une ambition renouvelée

ODYSSEA 2024, une nouvelle dimension pour le Groupe

ODYSSEA 2024 a été un plan ambitieux de développement qui a profondément transformé le Groupe, permettant :

Une croissance des ventes avec un maillage géographique renforcé avec le développement commercial aux États-Unis et en région Asie-Pacifique ;

Une performance opérationnelle en amélioration constante, grâce à un schéma industriel intégré, la mutualisation de fonctions clés et la réintégration de la valeur ajoutée (motorisation électrique, menuiserie) ;

Le recrutement et la montée en compétences avec la création de l'Institut des Talents Nautiques ;

Une démarche environnementale assumée, avec le développement de la motorisation hybride aboutissant à plus de 30 bateaux électriques actuellement en navigation et à la réalisation de la première cartographie de l'empreinte carbone de ses activités au sein du secteur.

Cette stratégie audacieuse, portée par une capacité d'investissement renforcée, a permis de doubler le chiffre d'affaires pour atteindre 351 M€ au 31 août 2024. Elle consolide ainsi la position du Groupe Fountaine Pajot comme le deuxième acteur européen de la plaisance.

Orientations stratégiques 2028

Le nouveau plan 2028 s'appuie sur les leviers majeurs suivants :

L'innovation produit, avec le lancement de 11 nouveaux modèles : 6 catamarans et 5 monocoques ;

avec le lancement de 11 nouveaux modèles : 6 catamarans et 5 monocoques ; Le renforcement du service client, visant l'amélioration de l'expérience et de la satisfaction ;

visant l'amélioration de l'expérience et de la satisfaction ; Un plan d'investissements capacitaires et de modernisation, avec une enveloppe globale de près de 19 M€ sur 4 ans ;

avec une enveloppe globale de près de 19 M€ sur 4 ans ; L'humain, à travers le renforcement des compétences, la fidélisation des talents et l'amélioration continue des conditions de travail ;

à travers le renforcement des compétences, la fidélisation des talents et l'amélioration continue des conditions de travail ; L'environnement, par la poursuite des innovations techniques, et en déployant une trajectoire zéro carbone.

Perspectives et enjeux 2024/25

Pour l'exercice en cours, dans un environnement moins porteur, le Groupe Fountaine Pajot s'appuie sur sa capacité d'adaptation et prépare activement le rebond.

Pour les trois marques du Groupe, des nouveautés sont annoncées :

Fountaine Pajot Sailing Catamarans : lancement d'un nouveau catamaran de 41 pieds, annonçant une génération tournée vers l'innovation et l'éco-responsabilité ;

Dufour : mise à l'eau du nouveau Dufour 48, prévue pour le printemps 2025 ;

Fountaine Pajot Motor Yachts : en collaboration avec Couach, un Code 07, bateau de 50 pieds particulièrement adapté au marché américain.

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot, déclare : « Dans un marché mondial du nautisme plus attentiste, le Groupe Fountaine Pajot poursuit son développement et sa transformation. Fort d'une bonne visibilité compte tenu du carnet de commandes embarqué et de notre capacité à ajuster les rythmes de production, le Groupe est solidement armé pour faire face à un marché en phase de normalisation. Avec audace, créativité et responsabilité, Fountaine Pajot s'engage à écrire une nouvelle page de la plaisance, tournée vers l'excellence et la durabilité. »

Calendrier de communication :

Assemblée Générale

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024/25

Résultats du 1 er semestre 2024/25 20 février 2025

mi-avril 2025 (après Bourse)

mi-juin 2025 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2023/24 (au 31 août 2024), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 351,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr / Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr / Tel. 01 53 67 36 73