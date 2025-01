Fountaine Pajot: nouveau plan à horizon 2028 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Après le succès du plan Odyssea 2024, qui lui a permis de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 351 millions d'euros au 31 août 2024 et de se renforcer comme deuxième acteur européen de la plaisance, Fountaine Pajot fait part d'un nouveau plan à horizon 2028.



Ce plan s'appuiera notamment sur le lancement de 11 nouveaux modèles (six catamarans et cinq monocoques), et un plan d'investissements capacitaires et de modernisation, avec une enveloppe globale de près de 19 millions d'euros sur quatre ans.



Pour l'exercice en cours 2024-25, dans un environnement moins porteur, le groupe prépare activement le rebond avec des nouveautés pour ses trois marques Fountaine Pajot Sailing Catamarans, Dufour et Fountaine Pajot Motor Yachts.





