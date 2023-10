Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fountaine Pajot: la dynamique commerciale se poursuit information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en progression de 26,2% sur son exercice 2022/2023, qui s'est clôturé fin août, à la faveur d'une dynamique commerciale toujours 'excellente'.



Le fabricant de bateaux de plaisance dit avoir enregistré sur l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 277,3 millions d'euros, contre 219,8 millions à l'issue de l'exercice précédent.



Le groupe précise que cette performance reflète d'une part la progression de ses volumes de ventes et de l'autre un mix produits favorable, soutenu par la qualité et l'étendue de l'ensemble de sa gamme.



Par destination, l'entreprise a généré 82% de ses ventes à l'export, l'Europe ayant représenté 45% des ventes, l'activité en Amérique du Nord 16% et le grand export 17%.



Compte tenu de la qualité de son portefeuille de commandes embarquées et de son organisation industrielle 'performante', la société indique qu'elle prévoit de poursuivre sa croissance sur l'exercice 2023/24.



Fountaine Pajot compte engager sur l'exercice en cours quelque 3,5 millions d'euros d'investissements destinés à améliorer les conditions de travail et de sécurité de ses collaborateurs, et à agrandir son atelier d'Aigrefeuille.



Le titre coté à la Bourse de Paris grimpait de plus de 12% vendredi suite à toutes ces annonces.





