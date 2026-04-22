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Fountaine Pajot, Groupe Bénéteau créent coentreprise E-Lektra Marine pour électrifier voiliers de plaisance
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 20:15

* Fountaine Pajot crée E-Lektra Marine, coentreprise détenue à parts égales avec Groupe Bénéteau, dédiée propulsion électrique et gestion intelligente énergie à bord. * Structure ouverte à acteurs nautisme, vise standard commun pour navigation à faibles émissions. * Joint-venture réunit sept marques, dont Fountaine Pajot, Dufour, Beneteau, représentant 60% marché mondial. * Objectif affiché: accompagner conversion de 10% à 15% marché mondial voile vers électrique d’ici 2030. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Fountaine Pajot SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/8743E4A10A7B62BD39AE33BEACD70D5EDD8F7165

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