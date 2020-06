FOUNTAINE PAJOT : Fountaine Pajot, victime d'une cyberattaque

Malgré les mesures mises en place pour sécuriser ses systèmes informatiques, Fountaine Pajot a fait l'objet d'une cyberattaque le vendredi 19 juin 2020 affectant ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations.

A cette heure, les équipes sont pleinement mobilisées pour maintenir l'activité et permettre un retour à la normale le plus rapide possible, avec l'accompagnement d'une société experte en sécurité et récupération des données.

La protection des intérêts des salariés, des clients et fournisseurs, dans cette période délicate, est la priorité de l'entreprise : un ensemble de mesures techniques ont déjà été mises en œuvre. Une plainte a été déposée et le parquet national de Paris a été saisi.

Fountaine Pajot a toute confiance dans l'engagement de ses salariés et partenaires pour accompagner l'entreprise dans la phase de rétablissement qui s'engage.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2018/19 (au 31 août 2019), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73