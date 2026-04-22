FOUNTAINE PAJOT : FOUNTAINE PAJOT - PREMIER SEMESTRE 2025/26

Chiffre d'affaires de 136,2 M€ au premier semestre 2025/26

Plan de développement produits sans précédent pour une nouvelle génération de bateau

E-LEKTRA MARINE : une alliance inédite pour accélérer l'électrification de la plaisance à la voile

Données en M€ (normes françaises) 2024/25 2025/26 Variation Chiffre d'affaires 1 er semestre 156,2 136,2 -12,8%

Résistance du Groupe dans un contexte exigeant

Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques et économiques, le Groupe Fountaine Pajot démontre la solidité de son modèle et sa capacité à préserver ses positions. Au cours du premier semestre de l'exercice 2025/26 (du 1 er septembre 2025 au 28 février 2026), le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 136,2 M€, en recul limité de 12,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cette performance s'appuie notamment sur le succès commercial des nouveaux modèles FP41 et FP44 pour les catamarans à voile, ainsi que des Dufour 41 et Dufour 44 pour les monocoques et illustre la pertinence de la stratégie ambitieuse de renouvellement des gammes engagée par le Groupe.

L'international demeure un levier stratégique majeur, avec 88% des ventes réalisées à l'export. L'Europe reste la première zone de contribution avec 34% des ventes, suivie de l'Amérique du Nord (28%), et des marchés du grand export (8%). La zone Caraïbe représente 16% des ventes, tandis que le marché domestique français compte pour 12%.

Renouvellement des gammes et accélération de l'innovation produits

En l'espace de deux exercices, le Groupe aura déployé le plan de développement produits le plus ambitieux de son histoire avec le lancement de sept nouveaux modèles : FP41, FP44, FP48, FP55, FP70, D44 et D48. À l'issue de l'exercice en cours, près de 70% de la gamme aura été renouvelée, permettant au Groupe de proposer l'offre la plus large, la plus récente et la plus à même de répondre aux attentes du marché.

L'offre de catamarans Fountaine Pajot s'organise désormais autour de deux segments complémentaires : un cœur de gamme couvrant les unités jusqu'à 55 pieds, et un segment haut de gamme dédié aux yachts de plus de 60 pieds. Cette stratégie de montée en gamme se poursuivra avec le lancement d'un modèle de 120 pieds d'ici deux ans.

Parallèlement, l'arrivée du nouveau Dufour 54 vient renforcer l'offre de monocoques sur le segment supérieur et consolider le positionnement premium de la marque.

Malgré un environnement conjoncturel plus exigeant, le Groupe poursuit ainsi ses investissements stratégiques afin de préparer la prochaine génération de navire, en conjuguant innovation produit, montée en gamme et transformation technologique.

E-LEKTRA MARINE : une alliance inédite pour accélérer l'électrification de la plaisance à la voile

Dans cette dynamique, Fountaine Pajot franchit une nouvelle étape avec la création d'E-LEKTRA MARINE, une joint-venture détenue à parts égales avec le Groupe Bénéteau, dédiée à la propulsion électrique et à la gestion intelligente de l'énergie à bord, ouverte à l'ensemble des acteurs du nautisme. En réunissant sept marques majeures qui conservent leur indépendance commerciale — BENETEAU, JEANNEAU, LAGOON, EXCESS, FOUNTAINE PAJOT SAILING CATAMARANS, FOUNTAINE PAJOT YACHTS et DUFOUR — représentant ensemble 60% du marché mondial, E-LEKTRA MARINE ambitionne de structurer un standard commun pour une navigation à faibles émissions. L'objectif est clair : rendre ces solutions simples, compétitives et accessibles, tout en accompagnant la conversion de 10 à 15% du marché mondial de la voile à l'électrique d'ici 2030.

À l'occasion de ses 50 ans, Fountaine Pajot confirme ainsi son rôle de précurseur dans l'électrification et le développement de solutions de propulsion innovantes appliquées aux voiliers de croisière.

Calendrier de communication : Résultats du 1er semestre 2025/26 - fin juin 2026 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2024/25 (au 31 août 2025), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 323,2 M€.

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FOUNTAINE PAJOT

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