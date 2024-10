Fountaine Pajot en croissance annuelle des revenus de 26,9%

(AOF) - Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce un chiffre d’affaires annuel en hausse de 26,9% à 351,3 millions d’euros (+17% à périmètre constant). Cette performance a été "portée par la croissance des volumes et des prix". Le groupe poursuit son développement à l'international avec 90% des ventes réalisées à l'export. L'Europe reste le principal marché avec 45% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord (18%). Face à un marché attentiste, le groupe déploie une stratégie produits "ambitieuse" sur 3 ans.

Fountaine Pajot "poursuit son développement, en s'appuyant sur le portefeuille de commandes embarqué et en adaptant les rythmes de production pour mieux répondre aux réalités économiques du marché".

Déjà solidement implanté sur de nombreux marchés, Fountaine Pajot renforce par ailleurs sa présence en Asie-Pacifique en prenant une participation majoritaire dans son distributeur australien The Yacht Sales Co, aux côtés de son fondateur et CEO Mark Elkington ainsi que des managers. Ce partenariat de plus de 20 ans vise à "accélérer la croissance dans la région en étoffant l'offre commerciale et les services".

