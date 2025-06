Fountaine Pajot: EBE en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot publie un bénéfice net part du groupe en amélioration à 15,3 millions d'euros pour son premier semestre 2024-25, contre 13,5 millions un an auparavant, et un excédent brut d'exploitation (EBE) de 25,2 millions, après 29,8 millions.



Avec une baisse des volumes vendus'dans une conjoncture économique marquée par l'incertitude', le chiffre d'affaires du fabricant de navires de plaisance s'est tassé de 5,3% à 156,2 millions,'démontrant une adaptation réussie au moindre dynamisme de marché'.



Pour son exercice 2024-25, Fountaine Pajot anticipe des ventes en léger retrait, mais une performance opérationnelle'de bon niveau, portée par un mix produits favorable'. Il revendique des'fondamentaux solides lui permettant d'aborder l'avenir avec confiance'.







