Fossil progresse après l'approbation du plan de restructuration de la dette par un tribunal britannique

10 novembre - **Les actions du fabricant de montres Fossil
FOSL.O ont augmenté d'environ 2 % à 1,94 $
** La société déclare que la Haute Cour du Royaume-Uni approuve le plan de restructuration de la dette
** Le plan comprend l'émission de nouveaux billets à échéance 2029 et l'annulation des billets de premier rang à 7,00 % à échéance 2026
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 13% depuis le début de l'année
