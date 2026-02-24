 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forvia vise un CA de €21-22 mds à taux de change constants en 2028
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 07:10

Forvia SE FRVIA.PA :

* PERSPECTIVES 2028: FLUX DE TRÉSORERIE NET À ENVIRON 3,5% DU CA

* PERSPECTIVES 2028: CA DE EUR 21-22 MDS À TAUX DE CHANGE CONSTANTS

* PERSPECTIVES 2028: RATIO D'ENDETTEMENT À 1,2X

* PERSPECTIVES 2028: MARGE D'EXPLOITATION D'AU MOINS 7,0% DU CA

Texte original nGNE4v1RY1 Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
12,730 EUR Euronext Paris -7,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.02.2026 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 24.02.2026 06:34 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE ... Lire la suite

  • Une voiture passe devant des voitures couvertes de neige garées sur un parking après des chutes de neige à Rzeszow
    Les ventes de véhicules neufs en Europe ont décliné en janvier - ACEA
    information fournie par Reuters 24.02.2026 06:27 

    Les ventes de véhicules neufs ‌en Europe ont décliné en janvier pour la première fois depuis ​juin dernier, dans le sillage des replis constatés dans des marchés majeurs tels que l'Allemagne et la France, montrent un rapport ​publié mardi par l'Association des ... Lire la suite

  • Séance au Sénat, le 20 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Nouvelle-Calédonie: au Sénat, le gouvernement s'accroche à une réforme constitutionnelle sensible
    information fournie par AFP 24.02.2026 05:49 

    "Entêtement" gouvernemental ou point de départ d'une "stabilité" retrouvée ? Dossier sensible localement, la réforme constitutionnelle sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est examinée mardi au Sénat, où l'exécutif tentera de défendre un projet ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank