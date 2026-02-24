Forvia vise un CA de €21-22 mds à taux de change constants en 2028

Forvia SE FRVIA.PA :
* PERSPECTIVES 2028: FLUX DE TRÉSORERIE NET À ENVIRON 3,5% DU CA
* PERSPECTIVES 2028: CA DE EUR 21-22 MDS À TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* PERSPECTIVES 2028: RATIO D'ENDETTEMENT À 1,2X
* PERSPECTIVES 2028: MARGE D'EXPLOITATION D'AU MOINS 7,0% DU CA
(Rédaction de Gdansk)
