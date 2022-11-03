Forvia vise un CA d'environ 30 milliards d'euros en 2025
information fournie par Reuters03/11/2022 à 07:52
3 novembre (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :
* OBJECTIFS 2025: CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 30 MILLIARDS D'EUROS
* OBJECTIFS 2025: MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE À 7% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
* OBJECTIFS 2025: FLUX DE TRÉSORERIE NET À 4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES
* OBJECTIFS 2025: RATIO DETTE NETTE / EBITDA AJUSTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025 INFÉRIEUR À 1,5 FOIS
* OBJECTIFS POUR 2025 FONDÉS SUR L'HYPOTHÈSE D'UNE PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE DE 88 MILLIONS DE VÉHICULES EN 2025, Y COMPRIS CEUX ENTRE 3,5 ET 6 TONNES EN ASIE VERSUS. 89 MILLIONS EN 2019
* CONFIRME QUE SON PROGRAMME DE CESSION D'UN MILLIARD D'EUROS D'ICI FIN 2023 EST BIEN ENGAGÉ, AVEC ENVIRON 30% ANNONCÉ À DATE ET AU MOINS UNE TRANSACTION ADDITIONNELLE QUI SERA ANNONCÉE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE
* RÉDUIRA ACTIVEMENT SES COÛTS AFIN D'ABAISSER SON SEUIL DE RENTABILITÉ D’UNE PRODUCTION MONDIALE DE 65 MILLIONS DE VÉHICULES EN 2022 À 61 MILLIONS EN 2025
* CES MESURES DE RÉDUCTION DES COÛTS INCLUENT LES SYNERGIES ET L'OPTIMISATION DES COÛTS DE FAURECIA-HELLA, FORVIA ÉTANT EN PASSE D'ATTEINDRE L'OBJECTIF ANNONCÉ DE PLUS DE 250 MILLIONS D'EUROS, DONT 40% EN 2023
* FORVIA LIMITERA ÉGALEMENT LA CROISSANCE DE SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE À 1,8X EN 2023 PAR RAPPORT À 2021 ET ATTÉNUERA LARGEMENT L'IMPACT DE L'INFLATION DE 2023
* HELLA PRÉVOIT D'AUGMENTER SON CA D'EUR 6,3 MDS EN 2021 À PLUS DE EUR 9,4MDS EN 2025, LA MARGE OPÉRATIONNELLE EBIT AJUSTÉE PASSANT DE 6 % À PLUS DE 8 % ET LE FLUX DE TRÉSORERIE NET DE -1% DU CA À ENVIRON 4% DU CA SUR LA PÉRIODE
* FORVIA VISE À GÉNÉRER UN FLUX DE TRÉSORERIE NET LIBRE CUMULÉ DE PLUS DE 2,5 MILLIARDS D'EUROS ENTRE LE SECOND SEMESTRE 2022 ET 2025
* FORVIA ANNONCE ÉGALEMENT LE LANCEMENT DE MATERI’ACT, UNE NOUVELLE ENTITÉ AXÉE SUR LES MATÉRIAUX DURABLES, AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES PRÉVU DE PLUS DE 2 MILLIARDS D'EUROS EN 2030 ET UNE ÉQUIPE DE 400 PERSONNES D'ICI FIN 2025
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Gdansk Newsroom)
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