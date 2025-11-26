 Aller au contenu principal
CAC 40
8 080,72
+0,68%
Forvia : vers un retracement express des 12E ?
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 14:55

Forvia rebondit une nouvelle fois très fortement sur le plancher des 9,8E conne ce fut le cas le 25 juillet, puis le 21 octobre, puis ce 21 novembre.
A chaque fois, la zone de résistance des 12E a été retracée en quelques séances (2 séances fin juillet, une semaine fin octobre, et de nouveau une semaine en cette fin novembre).
En cas de franchissement, une première résistance toute proche se dessine vers 12,3E, le titre viserait ensuite l'ex-plancher des 13E de mi-mars 2024 puis le comblement de l'ex-'gap' des 13,62E du 7 juin 2024.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,6500 EUR Euronext Paris +7,32%
