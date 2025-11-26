Forvia : vers un retracement express des 12E ?
A chaque fois, la zone de résistance des 12E a été retracée en quelques séances (2 séances fin juillet, une semaine fin octobre, et de nouveau une semaine en cette fin novembre).
En cas de franchissement, une première résistance toute proche se dessine vers 12,3E, le titre viserait ensuite l'ex-plancher des 13E de mi-mars 2024 puis le comblement de l'ex-'gap' des 13,62E du 7 juin 2024.
