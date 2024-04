Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : s'envole de +5% vers 15E information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Nouvelle bonne séance pour Forvia qui s'envole de +5% vers 15E, toujours porté par la reprise des commandes en Chine.

Le titre n'est plus qu'à 2% d'un re-test de la résistance des 15,1/15,2E des 9 et 10 avril (ex-plancher du 7 mars dernier).

Rappel : le titre a laissé béant un 'gap' au-dessus des 13,82E le 17 avril







Valeurs associées FORVIA Euronext Paris +2.56%