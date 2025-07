Forvia : ricoche brutalement sous 10,2E information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - Forvia ricoche brutalement sous 10,2E et enfonce l'ex-résistance des 9,60E.

Forvia pourrait revenir combler le 'gap' des 8,75E du 1er juillet et s'appuyer sur l'ex-résistance des 8,50E du 13 au 29 mai.

A la hausse, le principal objectif reste le comblement du 'gap' des 10,75E du 27 février





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,5300 EUR Euronext Paris -4,18%