Forvia : reste plombé, plonge de -5%, -37% en 3 mois

(CercleFinance.com) - Forvia reste plombé (malgré un rebond général des indices et des secteurs) : le cour, plonge de -5% vers un nouveau plancher historique de 5,3E, ce qui porte son repli à -37% en 3 mois.

Quel prochain objectif anticiper ?

Forvia semble filer tout droit vers les 5E.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 5,7820 EUR Euronext Paris -1,06%