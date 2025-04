Forvia : reprend plus de 19% vers 6,27E information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 10:59









(CercleFinance.com) - Les positions 'short' devaient être considérables sur Forvia qui reprend +19% vers 6,27E.

Mais le titre vient d'aligner 12 séances de repli et de perdre 41% en cumulé: le titre ne rebondit qu'au niveau observé le 4 avril à la mi-séance.

Il est encore loin de combler le 'gap' des 6,91E du 2 avril.





