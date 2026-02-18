 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forvia remporte un contrat avec le constructeur chinois de VE Luxeed
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 17:09

Forvia FRVIA.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat d'une valeur de "plusieurs centaines de millions d'euros" pour la fourniture de sièges à Luxeed, marque chinoise de véhicules électriques (VE) appartenant à Chery 9973.HK .

Le démarrage de la production est prévu pour août 2026, indique Forvia dans un communiqué, sans dévoiler le montant exact du contrat.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
14,6000 EUR Euronext Paris +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank