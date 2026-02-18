Forvia remporte un contrat avec le constructeur chinois de VE Luxeed

Forvia FRVIA.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat d'une valeur de "plusieurs centaines de millions d'euros" pour la fourniture de sièges à Luxeed, marque chinoise de véhicules électriques (VE) appartenant à Chery 9973.HK .

Le démarrage de la production est prévu pour août 2026, indique Forvia dans un communiqué, sans dévoiler le montant exact du contrat.

