Forvia : refranchit en force les 10E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - Forvia s'offre une directissime 8,35/10,2E (soit +20%) et refranchit en force les 10E et referme le 'gap' des 10,29E du 1er août 2024.

Le prochain objectif sera le retracement du zénith des 10,83E du 31/07/2024.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 10,20 EUR Euronext Paris +6,94%