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Forvia réduit sa dette en utilisant le produit de son émission d’obligations senior additionnelles
information fournie par Reuters 07/05/2024 à 18:41

Forvia SE FRVIA.PA :

* AMÉLIORE LE PROFIL DE SA DETTE EN UTILISANT LE PRODUIT DE SON ÉMISSION D’OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES À ÉCHÉANCE 2031 POUR REFINANCER PARTIELLEMENT SES OBLIGATIONS 2026 LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

* ÉMISSION DE EUR 200 MILLION D'OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES AU TAUX DE 5,500 % À ÉCHÉANCE 2031 À 101,75 % DU PAIR, SOIT UN RENDEMENT DE 5,20 %

* PRODUIT DE CETTE ÉMISSION A ÉTÉ DESTINÉ, AU RACHAT DE EUR 250 MILLION D'OBLIGATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU TAUX DE 7,250 % À ÉCHÉANCE 2026 DANS LE CADRE D'UNE OFFRE DE RACHAT, RÉDUISANT LA DETTE BRUTE DU GROUPE

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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