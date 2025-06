Forvia: réduction de l'encours des obligations 2027 information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Forvia indique avoir clôturé avec succès son offre de 250 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030 supplémentaires, qui formeront une seule série avec les 750 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030 émis le 24 mars dernier.



Le produit de l'émission et les liquidités disponibles ont été utilisés pour financer le rachat de 300 millions d'euros d'obligations à 2,75% liées au développement durable à échéance en février 2027 dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire.



Cette offre de rachat réduit ainsi l'encours des obligations 2027 liées au développement durable, à 900 millions d'euros par rapport à l'émission initiale qui était de 1,2 milliard, améliorant le profil de dette de l'équipementier automobile.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,4180 EUR Euronext Paris 0,00%