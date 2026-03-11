Forvia recule malgré le soutien de Citigroup
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 11:00
Pour justifier cette décision, les analystes avancent l'amélioration de l'exécution et un profil risque-rendement plus équilibré après la récente vague de ventes. Le titre a récemment chuté en raison de la macro-économie.
Après la présentation des résultats de l'exercice 2025 et de la journée investisseurs, Citigroup estime que l'équipementier automobile a fait preuve d'une résilience supérieure aux attentes malgré plusieurs défis comme les tarifs douaniers ou Nexperia (un fournisseur de puces qui au coeur d'un conflit entre la Chine, les Pays-Bas et les Etats-Unis, qui entraîne un risque pour l'approvisionnement en semi-conducteurs).
Les analystes ont apprécié la solide génération de cash en 2025 (environ 1 milliard d'euros) et les objectifs de marge et de chiffre d'affaires à moyen terme qui semblent réalisables et éloignent le risque d'une révision à la baisse. En outre, la réalisation de cessions d'actifs supérieures à 1 milliard d'euros cette année pourrait soutenir la thèse d'investissement et de désendettement.
Enfin, Citi souligne que la priorité donnée par la direction aux activités Sièges et Electronique comme moteurs de croissance est cohérente.
Valeurs associées
|10,3200 EUR
|Euronext Paris
|-0,10%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2026 à 11:00:00.
