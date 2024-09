Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia : rechute sous les 8,3E information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Le 'profit warning' de Mercedes (après BMW il y a 1 semaine) impacte tout le secteur auto et Forvia rechute sous les 8,3E : le titre semble bien parti pour re-tester le plancher historique des 8,1E du 16 septembre.

Gare à la cassure de 8E car il n'y a pus de support décelable sous ce seuil.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 7,96 EUR Euronext Paris -8,00%