Forvia : rechute de -7% sous les 10E
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:59

Forvia , pénalisé par les taux de change et un C.A en repli de -3,7% mais qui annonce un maintien de ses prévisions, rechute de -7% sous les 10E et retombe sur ses niveaux du 23 juillet.
Depuis la cassure du plancher des 10,69E, le scénario le plus probable sera le comblement du 'gap' des 8,74E du 1er juillet (8,23E, l'ex-résistance du 29 mai.

FORVIA (EX FAURECIA)
10,1800 EUR Euronext Paris -4,46%
