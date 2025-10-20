Forvia : rechute de -7% sous les 10E
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 16:59
Depuis la cassure du plancher des 10,69E, le scénario le plus probable sera le comblement du 'gap' des 8,74E du 1er juillet (8,23E, l'ex-résistance du 29 mai.
Valeurs associées
|10,1800 EUR
|Euronext Paris
|-4,46%
