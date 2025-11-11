Forvia : rechute de -4%, sous les 11E
En cas d'enfoncement, risque de re-test du récent plancher des 10,18E des 20 et 21 octobre.
