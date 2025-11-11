 Aller au contenu principal
CAC 40
8 112,28
+0,70%
Forvia : rechute de -4%, sous les 11E
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 12:10

Victime d'un brusque pullback sous les 11,84E lundi, Forvia rechute de -4%, sous les 11E (-7,5% en quelques heures) et pourrait revenir s'appuyer sur le support des 10,55E des 7 août, 5 septembre et du 10 au 14 octobre.
En cas d'enfoncement, risque de re-test du récent plancher des 10,18E des 20 et 21 octobre.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,050 EUR Euronext Paris -3,62%
