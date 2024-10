Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: quasi-stabilité du CA trimestriel en organique information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Forvia affiche un chiffre d'affaires de 6,36 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2024, en baisse de 2,6% en données publiées et de 0,4% en base organique, soit une surperformance de 420 points de base sur la production automobile mondiale.



Les ventes en organique ont été soutenues par l'activité avec VW, Ford, Renault, Mercedes et Chery, mais pénalisées par la baisse des ventes chez Stellantis, notamment en Amérique du Nord, et 'un grand constructeur automobile américain de véhicules électriques'.



L'équipementier automobile confirme ses prévisions pour 2024 de ventes entre 26,8 et 27,2 milliards d'euros, d'une marge opérationnelle entre 5 et 5,3% du chiffre d'affaires, ainsi que d'un cash-flow net supérieur ou égal à 550 millions d'euros.



Il confirme aussi sa priorité absolue au désendettement, visant un ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à deux fois à fin 2024, puis inférieur à 1,5 fois à fin 2025, 'soutenu par le programme de cession en cours et l'amélioration de la génération de cash-flow'.





