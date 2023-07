Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forvia: prévisions relevées pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Sur une hypothèse de production automobile mondiale en 2023 revue en hausse, Forvia relève ses prévisions pour l'année en cours, tablant désormais sur un chiffre d'affaires entre 26,5 et 27,5 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle entre 5,2 et 6,2%.



Sur son premier semestre, son résultat net part du groupe est redevenu bénéficiaire de 28 millions d'euros, contre une perte de 296 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle en amélioration de 150 points de base à 5%.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile s'est établi à plus de 13,6 milliards d'euros, en croissance de 21,3% en données publiées et de 18,6% sur une base organique, soit une surperformance de 740 points de base.





Valeurs associées FORVIA Euronext Paris -5.25%