Forvia: placement obligataire pour 750 millions réalisé

(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir placé avec succès 750 millions d'euros d'obligations senior à 5,625% à échéance 2030. Compte tenu de l'accord de pré-couverture de taux d'intérêt conclu en décembre 2024, le coupon des nouvelles obligations pour le groupe s'élève à 5,47%.



L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, permettant à Forvia d'augmenter le montant de l'émission. Il compte allouer le produit de l'émission au remboursement de la totalité de ses obligations senior à 3,125% à échéance 2026.



Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 24 mars, tandis que le rachat des obligations 2026 est prévu le 28 mars.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 9,0060 EUR Euronext Paris +0,31%