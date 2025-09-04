 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Forvia place avec succès 600 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2031
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 08:57

Forvia SE FRVIA.PA :

* PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2031

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES NOUVELLES OBLIGATIONS EST PRÉVU LE 15 SEPTEMBRE 2025

Texte original nGNE1z09tR Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,0800 EUR Euronext Paris -0,40%
