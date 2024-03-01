Forvia SE FRVIA.PA :
* FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D'EUROS D'OBLIGATIONS
* EMISSION DE DEUX TRANCHES OBLIGATAIRES À 5 ET 7 ANS
* PRODUIT DE L'ÉMISSION DESTINÉ À FINANCER LE RACHAT PARTIEL D'OBLIGATIONS VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET 2026 AINSI QUE D'AUTRES DETTES
* A PLACÉ AUJOURD'HUI AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR D'UN MONTANT D'UN MILLIARD D'EUROS, DONT 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2029 AU TAUX DE 5,125% ET 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2031 AU TAUX DE 5,50%
* A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS 2025 PORTANT INTÉRÊT À 2,625 % ET DE SES OBLIGATIONS « DURABLES » 2026 PORTANT INTÉRÊT À 7,250 %
* A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS POUR FINANCER REMBOURSER D'AUTRES DETTES ET PAYER LES PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS LIÉS À CES OPÉRATIONS
Texte original sur Eikon ....nGNE729ZKB Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Bureau de Gdansk)
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