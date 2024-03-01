 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 919.71
-0.10%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
7 919.71
-0.10%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia place avec succès 1 milliard d'euros d'obligations
information fournie par Reuters01/03/2024 à 08:54

Forvia SE FRVIA.PA :

* FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D'EUROS D'OBLIGATIONS

* EMISSION DE DEUX TRANCHES OBLIGATAIRES À 5 ET 7 ANS

* PRODUIT DE L'ÉMISSION DESTINÉ À FINANCER LE RACHAT PARTIEL D'OBLIGATIONS VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET 2026 AINSI QUE D'AUTRES DETTES

* A PLACÉ AUJOURD'HUI AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR D'UN MONTANT D'UN MILLIARD D'EUROS, DONT 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2029 AU TAUX DE 5,125% ET 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2031 AU TAUX DE 5,50%

* A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS 2025 PORTANT INTÉRÊT À 2,625 % ET DE SES OBLIGATIONS « DURABLES » 2026 PORTANT INTÉRÊT À 7,250 %

* A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS POUR FINANCER REMBOURSER D'AUTRES DETTES ET PAYER LES PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS LIÉS À CES OPÉRATIONS

Texte original sur Eikon ....nGNE729ZKB Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Bureau de Gdansk)

Valeurs associées

FORVIA
Euronext Paris +1.03%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank