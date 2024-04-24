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Forvia place 200 millions d'euros d'obligations senior additionnelles
information fournie par Reuters 24/04/2024 à 18:49

Forvia SE FRVIA.PA :

* A PLACÉ AVEC SUCCÈS SON ÉMISSION DE 200 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES AU TAUX DE 5,500 % ET À ÉCHÉANCE 2031

* FORVIA A FIXÉ LE PRIX DES OBLIGATIONS NOUVELLES À 101.75% DU PAIR, SOIT UN RENDEMENT DE 5.20%

* LES OBLIGATIONS NOUVELLES ONT UNE NOTATION DE CRÉDIT EN LIGNE AVEC LA NOTATION DE CRÉDIT À LONG TERME DE FORVIA

* UTILISERA LE PRODUIT POUR FINANCER LE RACHAT PARTIEL DES OBLIGATIONS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (TAUX 7,250 %, ÉCHÉANCE 2026)

* UTILISERA LE PRODUIT POUR PAYER CERTAINS FRAIS, DÉPENSES, PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS

* SI IL RESTE UN PRODUIT SUBSTANTIEL, A L'INTENTION D'UTILISER CE PRODUIT RESTANT POUR REMBOURSER PARTIELLEMENT LES OBLIGATIONS EXISTANTES

* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DE RACHAT DEVRAIENT ÊTRE PUBLIÉS LE 2 MAI 2024

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS NOUVELLES ET DE L'OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS EXISTANTES DEVRAIENT AVOIR LIEU LE 7 MAI 2024

* LE REMBOURSEMENT, LE CAS ÉCHÉANT, DEVRAIT AVOIR LIEU LE 13 MAI 2024

Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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