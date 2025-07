Forvia: Pierre-André de Chalendar nommé censeur information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:15









(Zonebourse.com) - Forvia fait part de la nomination de Pierre-André de Chalendar en tant que censeur au sein de son conseil d'administration, à compter du 1er septembre, décision qui résulte d'une résolution adoptée lors de l'AG du 28 mai dernier, créant cette fonction.



Alors que la nomination du futur président du conseil est prévue après l'AG de 2026, le conseil d'administration a d'ores et déjà identifié Pierre-André de Chalendar comme candidat pressenti pour cette fonction.



En tant que censeur, il participera activement aux travaux et aux échanges du conseil, favorisant une collaboration étroite avec la direction de l'équipementier automobile en vue d'une éventuelle présidence.



Il met au service de Forvia plus de 30 ans d'expérience en direction générale, notamment en tant que PDG de Saint-Gobain qui, sous sa direction, a opéré un virage stratégique majeur en se concentrant sur les marchés à forte valeur ajoutée.





