Forvia: perte nette semestrielle sur une dépréciation information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 07:45









(Zonebourse.com) - Forvia publie une perte nette part du groupe de 269 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, pénalisée par la dépréciation sans effet cash des actifs financiers relatifs à SYMBIO, mais un résultat opérationnel en hausse de 3,1% à 722 millions.



La marge opérationnelle de l'équipementier automobile s'est ainsi améliorée de 20 points de base à 5,4%, 'grâce à un strict contrôle des coûts, l'impact limité des droits de douanes américains et les premiers bénéfices du programme EU-FORWARD'.



A près de 13,5 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est tassé de 0,4% en données brutes, mais a augmenté de 1,1% en organique, 'en ligne avec la croissance du marché automobile en volume, tirée par Electronics, Seating et Interiors'.



En prenant en considération les droits de douane à ce jour, Forvia confirme ses prévisions pour 2025, dont un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, et une marge d'exploitation entre 5,2 et 6%.



Le groupe réitère aussi son objectif d'un ratio dette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,8 fois au 31 décembre 2025, sur une base organique, et vise à le ramener en dessous de 1,5 fois l'année prochaine, aidé par des cessions d'actifs.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 10,2750 EUR Euronext Paris +0,83%