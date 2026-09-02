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Forvia-Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions approuvé le 4 juin
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 17:39
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Forvia SE FRVIA.PA :

* MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS APPROUVE LE 4 JUIN 2026

* MANDAT PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 1 000 000 D'ACTIONS FORVIA

Texte original https://tinyurl.com/y26855x3

Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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