Forvia-Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions approuvé le 4 juin

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La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé mercredi un accord de financement avec la Société des grands projets (SGP), ajoutant 3 milliards d'euros pour permettre la construction de la portion ouest de la ligne 15 du futur métro automatique qui doit encercler ...
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information fournie par Zonebourse•02.09.2026•17:34•
Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,5 millions de barils lors de la semaine du 24 août, signalant une baisse de 4,5 millions de barils par rapport ...
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La Banque centrale néerlandaise (DNB) a annoncé mercredi avoir transféré 86 tonnes d'or d'Amérique du Nord vers Londres au cours des six derniers mois, précisant qu'il s'agit pour elle de mieux se préparer à une éventuelle crise dans un contexte de tensions ...
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Encore un trimestre, voire deux, à valider avant de connaître les contours précis de la réforme des retraites d’Édouard Philippe ? Très attendu sur la question, le candidat Horizons préfère temporiser, inquiétant certains de ses soutiens et faisant le miel de ses ...
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