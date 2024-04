Forvia: mise en oeuvre du plan de rachat d'actions

(AOF) - Forvia annonce avoir confié à un prestataire de services d’investissement un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 750 000 de ses actions sur une période débutant aujourd’hui et pouvant s’étendre jusqu’au 29 mai 2024.Cette annonce s’inscrit dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du 30 mai 2023. Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Forvia en vertu des plans d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long-terme mis en œuvre au profit des salariés et mandataires sociaux du groupe.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.