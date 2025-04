Forvia: mandat de rachats d'actions confié à un PSI information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 08:37









(CercleFinance.com) - Forvia annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 300.000 de ses propres actions sur une période débutant le 23 avril et pouvant s'étendre jusqu'au 27 mai prochain.



Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Forvia en vertu des plans d'actions de performance ou de tout plan d'intéressement à long-terme mis en oeuvre au profit des salariés et mandataires sociaux du groupe.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 6,2980 EUR Euronext Paris -1,07%