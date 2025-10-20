 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 154,53
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia : les changes et la Chine pèsent au 3e trimestre, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 10:29

Le logo de Forvia

Le logo de Forvia

Forvia a fait état lundi d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs et d'un recul de ses principaux clients chinois, mais a confirmé ses objectifs 2025 grâce à ses plans de réductions de coûts en Europe ainsi qu'à l'échelle mondiale.

L'équipementier automobile, spécialiste des sièges, des intérieurs de voitures et de l'électronique embarquée, a réalisé sur les trois mois écoulés des ventes consolidées de 6,12 milliards d'euros. Hors impact de la baisse de la devise européenne face au dollar et au renminbi, le chiffre d'affaires ressort stable en données organiques.

Forvia a souligné dans un communiqué que le troisième trimestre a été marqué par "une volatilité accrue" de son mix clients, notamment chinois.

A la Bourse de Paris, vers 08h15 GMT, l'action abandonnait 6,7% à 9,93 euros contre un gain de 0,93% pour le SBF 120 au même moment.

Si la production en Chine a progressé de 9,8%, portée par les constructeurs locaux, le trimestre a été marqué par un recul significatif chez BYD, occupé à nettoyer ses stocks, et Li Auto, deux des clients clés de l'équipementier dans le pays. Cette évolution défavorable du mix client a été partiellement compensée par la forte montée en puissance avec Chery, a ajouté Forvia.

Au total, les ventes de Forvia ont toutefois sous-performé la croissance de la production automobile mondiale de 440 points de base. Vers 10h00, l'action du groupe perd environ 6%, l'une de ses plus fortes baisses depuis avril.

Le groupe né de la fusion entre le français Faurecia et l'allemand Hella a confirmé viser cette année un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, contre 27 milliards en 2024, malgré un impact estimé à "quelques" dizaines de millions d'euros des arrêts temporaires de plusieurs usines européennes de Stellantis.

Un porte-parole de l'équipementier a souligné que ces suspensions de production étaient pour l'essentiel des décalages qui devraient être rattrapés ultérieurement.

Le groupe vise toujours également une marge d'exploitation comprise entre 5,2% et 6,0% (5,2% l'an dernier), grâce à son plan de compétitivité européen auquel est venu s'ajouter un plan mondial de réduction de coûts de 110 millions d'euros.

Il a également confirmé ses objectifs de désendettement, pour lesquels "les processus de cession avancent conformément à (ses) objectifs".

Forvia a annoncé fin 2023 un deuxième plan de désinvestissements d'environ un milliard d'euros, réalisé pour un quart et qu'il entend finaliser en 2026.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Olivier Durand a indiqué que des discussions sur plusieurs dossiers étaient en cours avec des industriels et des fonds d'investissement.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,9900 EUR Euronext Paris -6,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank