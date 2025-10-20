Forvia : les changes et la Chine pèsent au 3e trimestre, objectifs confirmés

Le logo de Forvia

Forvia a fait état lundi d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs et d'un recul de ses principaux clients chinois, mais a confirmé ses objectifs 2025 grâce à ses plans de réductions de coûts en Europe ainsi qu'à l'échelle mondiale.

L'équipementier automobile, spécialiste des sièges, des intérieurs de voitures et de l'électronique embarquée, a réalisé sur les trois mois écoulés des ventes consolidées de 6,12 milliards d'euros. Hors impact de la baisse de la devise européenne face au dollar et au renminbi, le chiffre d'affaires ressort stable en données organiques.

Forvia a souligné dans un communiqué que le troisième trimestre a été marqué par "une volatilité accrue" de son mix clients, notamment chinois.

A la Bourse de Paris, vers 08h15 GMT, l'action abandonnait 6,7% à 9,93 euros contre un gain de 0,93% pour le SBF 120 au même moment.

Si la production en Chine a progressé de 9,8%, portée par les constructeurs locaux, le trimestre a été marqué par un recul significatif chez BYD, occupé à nettoyer ses stocks, et Li Auto, deux des clients clés de l'équipementier dans le pays. Cette évolution défavorable du mix client a été partiellement compensée par la forte montée en puissance avec Chery, a ajouté Forvia.

Au total, les ventes de Forvia ont toutefois sous-performé la croissance de la production automobile mondiale de 440 points de base. Vers 10h00, l'action du groupe perd environ 6%, l'une de ses plus fortes baisses depuis avril.

Le groupe né de la fusion entre le français Faurecia et l'allemand Hella a confirmé viser cette année un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, contre 27 milliards en 2024, malgré un impact estimé à "quelques" dizaines de millions d'euros des arrêts temporaires de plusieurs usines européennes de Stellantis.

Un porte-parole de l'équipementier a souligné que ces suspensions de production étaient pour l'essentiel des décalages qui devraient être rattrapés ultérieurement.

Le groupe vise toujours également une marge d'exploitation comprise entre 5,2% et 6,0% (5,2% l'an dernier), grâce à son plan de compétitivité européen auquel est venu s'ajouter un plan mondial de réduction de coûts de 110 millions d'euros.

Il a également confirmé ses objectifs de désendettement, pour lesquels "les processus de cession avancent conformément à (ses) objectifs".

Forvia a annoncé fin 2023 un deuxième plan de désinvestissements d'environ un milliard d'euros, réalisé pour un quart et qu'il entend finaliser en 2026.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Olivier Durand a indiqué que des discussions sur plusieurs dossiers étaient en cours avec des industriels et des fonds d'investissement.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)