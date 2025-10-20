Forvia, Kering, Soitec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a annoncé que l'Indien IndiGo a finalisé un engagement portant sur 30 appareils A350, transformant ainsi un protocole d'accord en commande ferme. Au total, la plus grande compagnie aérienne d'Inde a commandé 60 de ces avions. Avec cette augmentation de la commande, le groupe se prépare à pénétrer le marché international long-courrier et bénéficiera du rayon d'action important et de l'efficacité de l'A350 pour soutenir ses ambitions mondiales.

Atos

Le spécialiste de la transformation digitale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DMS

Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Egide

Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.

Forvia

Forvia a confirmé ses objectifs financiers pour 2025. L'équipementier automobile a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,7% au troisième trimestre, ressortant à 6,12 milliards d'euros. Le groupe né au début 2022 du rapprochement entre Faurecia et Hella a perdu 238 millions de revenus sur la période, principalement en raison de la dépréciation de l'euro face au dollar et au yuan. En données organiques, les ventes sont restées stables alors que la production automobile mondiale a dans le même temps progressé de 4,4%, selon des données de S&P Global Mobility.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes détaillera ses résultats du premier semestre.

Kering

Kering et L'Oréal ont annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique de long terme dans la beauté et le bien-être de luxe. L'accord, comprenant la cession de Creed et l'établissement des licences de 50 ans pour les Maisons iconiques de Kering, s'élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a publié des résultats annuels globalement positifs. Sur son exercice clos fin juin 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,242 milliards d'euros, soit une croissance de 4,7%, ou de 2,7% en organique. L'activité en France a connu une progression de 5,9%, tandis que dans les pays nordiques, elle a augmenté de 2,2%. En parallèle, l'Ebitda du leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a légèrement progressé de 1,7%, à 621,4 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 184,2 à 187,4 millions d'euros.

SergeFerrari.com

Le spécialiste des toiles composites innovantes indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Soitec

Soitec et le CEA s'associent pour faire progresser la cybersécurité automobile grâce à la technologie FD-SOI. "Celle-ci offre une protection intrinsèque contre la menace des attaques par injection de fautes, identifiées par les organismes de normalisation comme un risque en augmentation, et encadrées par la norme ISO/SAE 21434", précise un communiqué du spécialiste mondial des matériaux semi-conducteurs.