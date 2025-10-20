 Aller au contenu principal
CAC 40
8 154,89
-0,24%
Forvia, Kering, Soitec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 20/10/2025 à 09:08

(AOF) - Airbus

Airbus a annoncé que l'Indien IndiGo a finalisé un engagement portant sur 30 appareils A350, transformant ainsi un protocole d'accord en commande ferme. Au total, la plus grande compagnie aérienne d'Inde a commandé 60 de ces avions. Avec cette augmentation de la commande, le groupe se prépare à pénétrer le marché international long-courrier et bénéficiera du rayon d'action important et de l'efficacité de l'A350 pour soutenir ses ambitions mondiales.

Atos

Le spécialiste de la transformation digitale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DMS

Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Egide

Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.

Forvia

Forvia a confirmé ses objectifs financiers pour 2025. L'équipementier automobile a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,7% au troisième trimestre, ressortant à 6,12 milliards d'euros. Le groupe né au début 2022 du rapprochement entre Faurecia et Hella a perdu 238 millions de revenus sur la période, principalement en raison de la dépréciation de l'euro face au dollar et au yuan. En données organiques, les ventes sont restées stables alors que la production automobile mondiale a dans le même temps progressé de 4,4%, selon des données de S&P Global Mobility.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes détaillera ses résultats du premier semestre.

Kering

Kering et L'Oréal ont annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique de long terme dans la beauté et le bien-être de luxe. L'accord, comprenant la cession de Creed et l'établissement des licences de 50 ans pour les Maisons iconiques de Kering, s'élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a publié des résultats annuels globalement positifs. Sur son exercice clos fin juin 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,242 milliards d'euros, soit une croissance de 4,7%, ou de 2,7% en organique. L'activité en France a connu une progression de 5,9%, tandis que dans les pays nordiques, elle a augmenté de 2,2%. En parallèle, l'Ebitda du leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires a légèrement progressé de 1,7%, à 621,4 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 184,2 à 187,4 millions d'euros.

SergeFerrari.com

Le spécialiste des toiles composites innovantes indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Soitec

Soitec et le CEA s'associent pour faire progresser la cybersécurité automobile grâce à la technologie FD-SOI. "Celle-ci offre une protection intrinsèque contre la menace des attaques par injection de fautes, identifiées par les organismes de normalisation comme un risque en augmentation, et encadrées par la norme ISO/SAE 21434", précise un communiqué du spécialiste mondial des matériaux semi-conducteurs.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIRBUS
202,5000 EUR Euronext Paris +1,05%
ATOS
55,0400 EUR Euronext Paris +2,55%
EGIDE
0,4620 EUR Euronext Paris -1,28%
FORVIA (EX FAURECIA)
9,9900 EUR Euronext Paris -6,24%
FREELANCE.COM
2,2000 EUR Euronext Paris -0,45%
KERING
319,2000 EUR Euronext Paris +3,12%
RAMSAY GENERALE
9,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
SERGE FERRARI
7,2200 EUR Euronext Paris 0,00%
SOITEC
37,7500 EUR Euronext Paris -0,29%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 09:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

