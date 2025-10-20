Football: Dembélé de retour dans le groupe du PSG

PARIS - Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé figure dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera mardi le Bayer Leverkusen en Ligue des champions après un mois et demi d'absence, a annoncé lundi le club parisien.

L'attaquant de 28 ans, récemment récompensé par la plus prestigieuse récompense individuelle, était blessé à l'ischio-jambier droit depuis début septembre lors du premier rassemblement de la saison avec l'équipe de France.

Ousmane Dembélé a manqué sept rencontres avec le PSG dont les deux premières en Ligue des champions, remportées face à l'Atalanta Bergame (4-0) et Barcelone (2-1).

Paris récupère également son capitaine Marquinhos après près d'un mois d'indisponibilité. Le défenseur central de 31 ans a manqué les quatre derniers matches de son équipe après avoir été touché au quadriceps gauche lors de la défaite contre l'Olympique de Marseille (1-0).

Les milieux de terrain Joao Neves et Fabian Ruiz sont, en revanche, toujours indisponibles.

