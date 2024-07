Forvia étend son partenariat avec le chinois Byd à la Hongrie

(AOF) - Forvia étend son partenariat avec le chinois Byd. Après avoir noué une collaboration fructueuse en Asie, les deux groupes annoncent qu’ils coopéreront désormais en Hongrie : l’équipementier français pilotera le lancement de la première implantation de son partenaire dans la région. Le partenariat a été initié en 2017 par la création de la coentreprise Faurecia Automotive Parts Co, majoritairement détenue par Forvia: il s'est concrétisé par l'ouverture de sept usines en Chine et la création d'un centre de recherche et développement à Shenzhen.

"Le projet de BYD en Hongrie sera piloté par Forvia afin d'assurer un démarrage fluide", précise le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.