Forvia et Chery Automobile signent une lettre d'intention de coopération stratégique mondiale

Forvia SE FRVIA.PA :
* CHERY AUTOMOBILE ET FORVIA SIGNENT UNE LETTRE D'INTENTION DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE MONDIALE
* CETTE LETTRE D’INTENTION CONSTITUE UN CADRE NON CONTRAIGNANT EXPRIMANT L’INTENTION COMMUNE DES DEUX PARTIES DE COLLABORER SUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES
Texte original [https://tinyurl.com/avbtf56m] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA
(Rédaction de Gdansk)
