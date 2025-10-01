 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 893,82
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia et Chery Automobile signent une lettre d'intention de coopération stratégique mondiale
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 10:16

Forvia SE FRVIA.PA :

* CHERY AUTOMOBILE ET FORVIA SIGNENT UNE LETTRE D'INTENTION DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE MONDIALE

* CETTE LETTRE D’INTENTION CONSTITUE UN CADRE NON CONTRAIGNANT EXPRIMANT L’INTENTION COMMUNE DES DEUX PARTIES DE COLLABORER SUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

Texte original [https://tinyurl.com/avbtf56m] Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,2650 EUR Euronext Paris -1,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank