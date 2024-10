Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forvia: équipe les nouveaux véhicules Dacia information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Forvia a annoncé aujourd'hui qu'elle équipe les nouveaux véhicules Dacia avec sa solution Apps Market.



Les utilisateurs de Dacia Duster et Dacia Spring bénéficieront d'une gamme d'applications, dont Spotify, Amazon Music et Here Navigation, sélectionnées par Dacia parmi le catalogue croissant d'Aptoide, qui compte plus de 200 applications.



Les applications, dans leur version automobile sécurisée, seront disponibles en téléchargement gratuit pour les consommateurs via le lien Appstore dans la voiture.



Les voitures Dacia font désormais partie de l'objectif de Forvia d'atteindre 20 % de parts de marché des véhicules intelligents d'ici 2025 grâce à son Apps Market.



' Nous sommes heureux d'avoir Dacia à bord et équipé de notre logiciel pour façonner ensemble l'avenir de l'expérience utilisateur en matière de mobilité ', a déclaré Tara Akhavan, vice-présidente des solutions logicielles et des écosystèmes chez Forvia.



Dacia rejoint 22 autres marques automobiles en partenariat avec Aptoide, ce qui renforce le rôle de l'entreprise en tant que leader mondial pour atteindre des millions d'utilisateurs dans le monde.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,84 EUR Euronext Paris +5,47%