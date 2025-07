Forvia: entouré après sa publication semestrielle information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 14:37









(Zonebourse.com) - Forvia s'envole de 13% après la publication ce matin de ses résultats au titre du premier semestre 2025, d'où ressort notamment une marge opérationnelle en amélioration de 20 points de base à 5,4%, dépassant les attentes selon Oddo BHF.



'Le free cash-flow a constitué la principale surprise positive (418 millions d'euros, soit deux fois le consensus), surtout en raison de moindres dépenses d'investissement et R&D', souligne l'analyste, y voyant 'un début relativement encourageant' pour l'année.



A près de 13,5 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est tassé de 0,4% en données brutes, mais a augmenté de 1,1% en organique, 'en ligne avec la croissance du marché automobile en volume, tirée par Electronics, Seating et Interiors'.



En prenant en considération les droits de douane à ce jour, Forvia a confirmé ses prévisions pour 2025, dont un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, et une marge d'exploitation entre 5,2 et 6%.



'Avec le consensus actuellement à la borne basse des objectifs, nous devrions attendre quelques révisions positives modestes (hors BPA)', estime Oddo BHF, qui préfère néanmoins d'autres équipementiers 'plus qualitatifs et homogènes'.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 11,5000 EUR Euronext Paris +11,92%