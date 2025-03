Forvia: émission obligataire de 500 ME à échéance 2030 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Forvia a annoncé aujourd'hui procéder à une émission de 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030.



La société compte utiliser le produit de l'offre des Obligations pour refinancer en partie ses obligations au taux de 3,125 % et à échéance 2026.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan du Groupe visant à rembourser des passifs financiers à long terme qui seront financés par une ou plusieurs émissions avec différentes échéances.







