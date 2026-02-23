 Aller au contenu principal
Forvia : dévisse de -6%, sous les 13E
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 10:00

Forvia dévisse de -6%, sous les 13E (plancher du 11/12/2025) et s'expose à une correction en direction des 12E, l'ex-résistance des 24 septembre et 31 octobre 2025.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
13,0350 EUR Euronext Paris -5,75%
