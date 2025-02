Forvia : dévisse de -21% vers 8,62E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - Quel coup de tabac ! Forvia dévisse de -21% vers 8,62E, sur l'ajustement à la baisse de ses bénéfices.

Le titre enfonce les supports situés à 9,84 puis surtout 9,12E (3 février) et efface tous ses gains depuis le 10 janvier.

Le prochain support se profile vers 8,20E et le plancher annuel des 7,546E du 3 janvier se rapproche à toute allure.





