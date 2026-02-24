 Aller au contenu principal
Forvia dans le rouge en 2025 avec des charges sur l'éclairage et les intérieurs
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 07:00

Forvia FRVIA.PA a fait état mardi d'une perte nette, part du groupe, creusée à 2,091 milliards d'euros en 2025 à cause de provisions liées à des difficultés opérationnelles et à sa transformation pour affronter les défis du secteur automobile.

L'équipementier, qui avait accusé en 2024 une légère perte de 185 millions, a fait état de charges exceptionnelles d'environ 1,85 milliard d'euros, reflet principalement de provisions pour dépréciation de 920 millions d'euros à cause des projections de ventes à court terme et des difficultés opérationnelles de son activité éclairage, héritée de l'allemand Hella.

Le groupe, également très présent dans les sièges et la dépollution, a fait état aussi d'une moins-value non cash estimée à 578 millions d'euros sur la cession prévue d'activités dans les intérieurs de voitures, une opération pour laquelle il s'est dit en "négociation avancées avec plusieurs parties" et qui devrait réduire d'au moins un milliard d'euros sa dette nette.

Forvia tient également mardi une journée investisseurs consacrée à ses perspectives à moyen terme. Il a dit viser à l'horizon 2028 un chiffre d'affaires de 21-22 milliards d'euros à taux de changes constants et une marge opérationnelle d'au moins 7%.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
12,730 EUR Euronext Paris -7,95%
