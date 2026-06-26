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Forvia continue de reculer malgré l'avis positif de Jefferies
information fournie par AOF 26/06/2026 à 09:49

(Zonebourse.com) - Déjà en baisse de 2,74% jeudi, le titre Forvia poursuit son repli (-1,79%, à 9,118 euros) malgré une note globalement positive de Jefferies qui a pu assister à une conférence téléphonique de pré-clôture semestrielle.

La banque d'investissement américaine retient que dans l'ensemble, les performances du premier semestre sont en ligne avec les attentes, ce qui place l'équipementier automobile sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2026. Un léger impact de change défavorable a été évoqué.

En Europe, la surperformance s'est maintenue, tandis qu'en Chine, la sous-performance s'est poursuivie, avec toutefois une légère amélioration séquentielle.

En ce qui concerne les divisions, une bonne croissance a été enregistrée pour l'Electronique, tandis que pour le segment Sièges, l'impact lié à BYD persiste, mais la situation s'améliore. Pour Clarion, la forte croissance s'est poursuivie, à un rythme néanmoins inférieur, et enfin pour l'activité Eclairages, une amélioration par rapport au premier trimestre a été relevée, même si elle reste en territoire négatif.

Inflation et perspectives financières

Jefferies indique également que l'inflation des coûts a nettement augmenté au deuxième trimestre et que Forvia atténue activement cet impact et prévoit de répercuter ou de récupérer ces éléments dans le courant de l'année. Le groupe a également indiqué que son exposition aux puces mémoires est limitée (50 millions d'euros) et que la situation dans ce domaine était sous contrôle.

La prévision d'une marge comprise entre 6% et 6,5% sur l'ensemble de l'année a été confirmée, avec une pondération plus forte sur le second semestre. Parallèlement, l'impact positif du plan de redressement interne est attendu à 110 millions d'euros sur l'année, avec une répartition estimée à environ 40/60 entre le premier et le second semestre.

La recommandation de Jefferies est toujours à l'achat, avec une cible de cours de 17 euros, soit un potentiel de hausse de 83%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 09:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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