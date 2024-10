Forvia confirme ses objectifs 2024

(AOF) - Forvia a annoncé une contraction de ses revenus au troisième trimestre et confirmé ses objectifs 2024, abaissés le mois dernier. L'équipementier automobile né au début 2022 du rapprochement entre Faurecia et le groupe allemand Hella, a enregistré un chiffre d'affaires de 6,36 milliards d'euros, en baisse de 2,6% en données publiées par rapport à la période correspondante de 2023. Dans le détail, il a progressé de 4,5% en Europe en données organiques, à 2,76 milliards d'euros et de 0,1% en Amérique du Nord, à 1,55 milliard d'euros.

En Chine, les revenus du groupe ont reflué de 13,5% en données organiques sur la période, à 1,38 milliards d'euros.

Pour l'exercice en cours, le groupe s'attend toujours à réaliser un chiffre d'affaires de 26,8 milliards à 27,2 milliards d'euros, à taux de change moyens estimés mis à jour, et une marge opérationnelle de 5% à 5,3%.

Le flux de trésorerie net est attendu supérieur ou égal à 550 millions d'euros cette année, tandis que le ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) devrait être inférieur ou égal à 2 au 31 décembre 2024.

