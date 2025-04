Forvia: CA en légère croissance au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:05









(CercleFinance.com) - Forvia annonce un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% à 6,7 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2025, dont 2,1% au titre de la croissance organique, représentant une surperformance de 80 points de base par rapport à son secteur.



L'équipementier automobile précise que des effets volume, mix et prix positifs ont été en grande partie contrebalancés par un effet de mix géographique très défavorable, avec les reculs des marchés européen (-7%) et nord-américain (-5,2%).



Forvia confirme ses objectifs pour 2025, dont un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, une marge d'exploitation entre 5,2 et 6% du CA, ainsi qu'un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 6,1000 EUR Euronext Paris +3,60%