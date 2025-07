Forvia : bondit de +14%, efface la résistance des 11,25E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Forvia bondit de +14% et efface la résistance majeure des 11,25E des 13 et 26 février... et ex-plancher moyen terme du 30 septembre 2022.

Le titre se dirige vers le retracement du plancher des 12,68E du 20 février 2024, et qui coïncide avec le 'gap' baissier du 13 juin 2024.







Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 11,5000 EUR Euronext Paris +11,92%